سياسي سورى: التعديل الوزارى الجديد يمهد لمرحلة ما بعد "التحرير"

قال مسؤول الاتصال السياسى باتحاد القوى السورية الدكتور أحمد السعيد، إن التعديل الوزارى الذي أجراه الرئيس بشار الأسد، يمكن اعتباره استعدادا قويا للمرحلة المقبلة، لما بعد انتهاء الأزمة السورية.

وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الوزراء المنتهية ولايتهم، أدوا ما عليهم بكل إخلاص وجهد، وهو أمر يستحقون عليه الشكر والثناء، ولكن المرحلة المقبلة فى تاريخ سوريا، فى حاجة إلى استعدادات مختلفة بقيادات مختلفة، لا سيما مع ما تنتظره العملية السورية من حراك قوى فى المستقبل القريب.