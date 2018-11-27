سفير مصر بموريتانيا يقترح افتتاح فرع لجامعة طنطا بنواكشوط

استقبل السفير أحمد سلامة سفير جمهورية مصر العربية بنواكشوط الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العايا والبحوث فى ختام زيارته إلى جامعة نواكشوط العصرية، بحضور الدكتور نشأت ضيف الملحق الثقافى المصرى.

شهد اللقاء مناقشة نتائج الزيارة ومدى احتياج موريتانيا الى الدعم المصرى ، ومن خلال مناقشات المسئولين عن التعليم العالى بموريتانيا تم اقتراح فتح فرع لجامعة طنطا يبدأ بالكليات الطبية ، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقية التى تم توقيعها بين جامعة طنطا وجامعة نواكشوط العصرية ووعد بمتابعة تفعيل الاتفاقية بعد توقيعها من الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا وعرضها على مجلس الجامعة.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور مصطفى الشيخ درع جامعة طنطا لسعادة سفير مصر بنواكشوط.