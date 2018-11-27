video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته لتكرار إنجابها رغبة فى مولود ذكر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:33 ص
زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته لتكرار إنجابها رغبة فى مولود ذكر محكمة الاسرة - صورة أرشيفية
كتب أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقام زوج بإمبابة دعوى نشوز ضد زوجته لمحكمة الأسرة بسبب كثرة الإنجاب ورفضها تنظيم أفراد الأسرة بحثا عن إنجاب ذكر، حتى وصل عدد الأطفال لديه أربع فتيات، مؤكدا :"أنا حد على قده هربيهم واتحمل مصاريفهم منين".

 

وقال الزوج "ه.ط.ه"، إن ظروفه الاجتماعية وعمله كعامل نظافة جعلت دخله الشهرى قليل جدا".

 

وأضاف الزوج، فى بداية الزواج كانت زوجتى نادرا ما تطلب منى شىء وإذا طلبت يكون على استحياء، ولكن القدر لعب لعبته وباغتنا، وأصبحت تسمع كلام والدتها المريضة التى تحرضها على الحمل والأستدانة والشراء بالقسط حتى تراكمت علينا الديون وأصبحنا مهددين بالسجن .

 

وأوضح تكرر حمل زوجتى وفى كل مرة نرزق ببنت وعندها أحاول أقنع حماتى بالإكتفاء بذلك العدد تواجهنى بعاصفة من السباب وتملأ البيت مشاكل، وتطورت الأمور ووصل الأمر إلى تعدى زوجتى على بالضرب .

 

واستمر "الزوج بالحديث متأثرا" جاءت المفاجأة بحمل زوجتى مرة رابعة بطفلة وساعتها حاولت إقناعها بالعدول عن  ذلك رفضت فهددتها بإقامة دعوى ضدها، وتابع مضيفا "الزن على الودان أمر من السحر"، منها لله حماتى خربت بيتنا" .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. لحظة مقتل نجار على يد شقيق زوجته فى البساتين بسبب خلافات زوجية

الخلافات الزوجية تدفع ربة منزل لإلقاء نفسها من "البلكونة" بدار السلام

4 طرق للتخلص من شبح الطلاق والقضاء على الخلافات الزوجية.. الاهتمام بالنظافة الشخصية.. عدم إلقاء المسئولية على الطرف الآخر دوما.. تفعيل الحوار بين الشريكين.. منح الوقت للتواجد بين العائلة واعتماد ميزانية للترفيه

محكمه الاسره

خلافات اسريه

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

كثره الإنجاب

تنظيم الاسره




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة