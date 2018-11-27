زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته لتكرار إنجابها رغبة فى مولود ذكر

كتب أسماء شلبى

أقام زوج بإمبابة دعوى نشوز ضد زوجته لمحكمة الأسرة بسبب كثرة الإنجاب ورفضها تنظيم أفراد الأسرة بحثا عن إنجاب ذكر، حتى وصل عدد الأطفال لديه أربع فتيات، مؤكدا :"أنا حد على قده هربيهم واتحمل مصاريفهم منين".

وقال الزوج "ه.ط.ه"، إن ظروفه الاجتماعية وعمله كعامل نظافة جعلت دخله الشهرى قليل جدا".

وأضاف الزوج، فى بداية الزواج كانت زوجتى نادرا ما تطلب منى شىء وإذا طلبت يكون على استحياء، ولكن القدر لعب لعبته وباغتنا، وأصبحت تسمع كلام والدتها المريضة التى تحرضها على الحمل والأستدانة والشراء بالقسط حتى تراكمت علينا الديون وأصبحنا مهددين بالسجن .

وأوضح تكرر حمل زوجتى وفى كل مرة نرزق ببنت وعندها أحاول أقنع حماتى بالإكتفاء بذلك العدد تواجهنى بعاصفة من السباب وتملأ البيت مشاكل، وتطورت الأمور ووصل الأمر إلى تعدى زوجتى على بالضرب .

واستمر "الزوج بالحديث متأثرا" جاءت المفاجأة بحمل زوجتى مرة رابعة بطفلة وساعتها حاولت إقناعها بالعدول عن ذلك رفضت فهددتها بإقامة دعوى ضدها، وتابع مضيفا "الزن على الودان أمر من السحر"، منها لله حماتى خربت بيتنا" .