video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم كوريا الجنوبية ينشر فيديو لـ6 جراء من الكلاب هدية زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:26 م
زعيم كوريا الجنوبية ينشر فيديو لـ6 جراء من الكلاب هدية زعيم كوريا الشمالية الكلاب الهدية
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، عن خبر ميلاد 6 جراء صغيرة من الكلاب التى حصل عليها كهدية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
 
ونشر مكتب مون جيه إن، مجموعة من الصور له مع زوجته برفقة مجموعة الكلاب البيضاء من فصيلة "بونجسان".
 
وكان الكلبين جومى، وسونجانج عبارة عن هدية من كيم جونج أون فى سبتمبر الماضى كرسالة للتعبير عن تحسن العلاقات بين الكوريتين.
 
ونشر المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى فيديو لمون جاى مع تغريدة تقول إن مون جيه وزوجته يتوليان رعاية الكلاب الصغيرة هى 3 جراء ذكور و3 جراء إناث كلهم باللوم الأبيض.
 
 
 
الجراء الصغيرة
الجراء الصغيرة

الكلاب الهدية
الكلاب الهدية
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقنية جديدة للعثور على المفقودين فى كوريا الجنوبية

دبلوماسى روسى يطالب بمنح كوريا الشمالية ضمانات مقابل نزع أسلحتها النووية

بومبيو: أمريكا تتحلى بالصبر مع كوريا الشمالية بشرط الحفاظ على العقوبات قائمة

صور.. سفير كوريا الجنوبية يشهد فعاليات "اليوم الثقافى الكورى" بالأقصر

الكلاب الهدية

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

كيم جونج أون

كلاب بونجسان




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة