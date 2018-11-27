زعيم كوريا الجنوبية ينشر فيديو لـ6 جراء من الكلاب هدية زعيم كوريا الشمالية

كتبت - سالى حسام

أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، عن خبر ميلاد 6 جراء صغيرة من الكلاب التى حصل عليها كهدية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونشر مكتب مون جيه إن، مجموعة من الصور له مع زوجته برفقة مجموعة الكلاب البيضاء من فصيلة "بونجسان".

وكان الكلبين جومى، وسونجانج عبارة عن هدية من كيم جونج أون فى سبتمبر الماضى كرسالة للتعبير عن تحسن العلاقات بين الكوريتين.

ونشر المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى فيديو لمون جاى مع تغريدة تقول إن مون جيه وزوجته يتوليان رعاية الكلاب الصغيرة هى 3 جراء ذكور و3 جراء إناث كلهم باللوم الأبيض.



الجراء الصغيرة



الكلاب الهدية