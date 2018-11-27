زعيم كوريا الجنوبية ينشر فيديو لـ6 جراء من الكلاب هدية زعيم كوريا الشمالية

أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، عن خبر ميلاد 6 جراء صغيرة من الكلاب التى حصل عليها كهدية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
ونشر مكتب مون جيه إن، مجموعة من الصور له مع زوجته برفقة مجموعة الكلاب البيضاء من فصيلة "بونجسان".
وكان الكلبين جومى، وسونجانج عبارة عن هدية من كيم جونج أون فى سبتمبر الماضى كرسالة للتعبير عن تحسن العلاقات بين الكوريتين.
ونشر المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى فيديو لمون جاى مع تغريدة تقول إن مون جيه وزوجته يتوليان رعاية الكلاب الصغيرة هى 3 جراء ذكور و3 جراء إناث كلهم باللوم الأبيض.
الجراء الصغيرة
الكلاب الهدية
주말에 전해드렸던 풍산개 ‘곰이’ 새끼들의 사진, 딱 두 장 뿐이라 섭섭하셨죠? 더 많은 사진과 영상을 들고 돌아왔습니다! 순방길에 오르기 전 오늘 아침, 관저에서 새끼들과 인사를 나누는 문재인 대통령. 토실토실 건강한 강아지들의 영상과 사진, 함께 보시죠. 사진은 타래로 이어집니다. pic.twitter.com/sUW5OdtZ65— 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) November 27, 2018
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