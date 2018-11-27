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زراعة الوادى الجديد تطرح شتلات فاكهة عالية الجودة بأسعار مخفضة للمزارعين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:58 ص
زراعة الوادى الجديد تطرح شتلات فاكهة عالية الجودة بأسعار مخفضة للمزارعين أحد المشاتل
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، عن توفير كميات من شتلات أشجار الفاكهة عالية الجودة وبأسعار مخفضة والتى تنتجها المديرية تحت رعاية الدكتور مجد المرسى عوض  مدير القطاع الزراعى بالمحافظة.

وقال المهندس سامح غبريال مدير إدارة البساتين بالمديرية، إنه حرصا من قطاع  الزراعة على تلبية احتياجات المواطنين، واتباعا للسياسة التى تتبعها مديرية الزراعة فى توفير الشتلات للمواطنين قام مسئولو قسم الفاكهة المهندس محمود عمرعلى، والمهندس احمد يوسف توفيق بتوفير أصناف ممتازة ومطعومة من شتلات الفاكهة، وعلى الراغبين فى الشراء التقدم لإدارة البساتين بمديرية الزراعة للحصول على احتياجاته من تلك الشتلات.

وأضاف غبريال أن أسعار الشتلات المتوفرة كالتالى 

مانجو زبدية      حجم كبير      35ج

مانجو عويسي.   حجم كبير     35 ج

مانجو نعومي.    حجم كبير.    35ج

مانجو كيت.                        30ج

جوافة.                       10ج

زيتون .                     15ج

ليمون.                      10ج

برتقال.                     20ج         

 يوسفى                     20ج

اكينوا كاربس.               25ج

 

 


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