رسالة ماجستير بأداب المنوفية بعنوان "أصول التفسير الإشارى عند ابن عربى"

كتب ــ محمد أبو ضيف

حصل الباحث إبراهيم السيد نصار الواعظ بالأزهر الشريف على درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنوفية بتقدير "امتياز"، فى رسالة بعنوان "أصول التفسير الإشارى عند ابن عربى" المتوفى 638هـ" دراسة تحليلية نقدية.

وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور ياسر عطية الصعيدى أستاذ الدراسات الإسلامية بالكلية، والأستاذ الدكتور حسن خطاب أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين, والأستاذ الدكتور محمد عثمان أستاذ الدراسات الإسلامية بآداب سوهاج وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة المساعدين.

جدير بالذكر، أن موضوع الرسالة الذى هو بعنوان "أصول التفسير الإشارى عند ابن عربى المتوفى638هـ" دراسة تحليلية نقدية فى حد ذاته دعوة على الانفتاح العقلى، وصدع حالات التسلط المغلق لعقل الإنسان، ووعيه بشطحات الارتداد والعزلة عما تزخر به كتب التراث من علو من دون مهابتها، أو الركون إلى مذلة الجهل بها، لأن العلم بالشىء خير من الجهل به، وإمكانات الإنسان أكثر ثراءً من واقعه.

كما يعد ابن عربى وهو الشخصية المحورية للبحث من الشخصيات العالمية، وذلك لما تتمتع به بوصفها نموذجاً حياً خلاقاً أسهم فى إعادة تشكيل التراث الإسلامى والإنسانى، بعد استيعاب دقيق لتراث سابقيه، فلم يكن ليكرره دون أن يحرره، ويعيد انتاجه بشكل ممنهج ورؤية شاملة يندغم فيها التصوف بالفلسفة واللغة، ليصير بذلك مجدداً لا متمرداً.

كما يعدّ همزة الوصل بين التراث الإسلامىّ بوصفه مقعد علوم الروح والقلب فى الإسلام ومنظرها، والشارح الأكبر للتصوف الإسلامى، والناطق باسم فلسفة الميتافيزيقا فى الإسلام، وبين التراثِ العالمى وشكلت مصنفاته خزائن من أثرى الخزائن فى مكتبات الشرق والغرب.