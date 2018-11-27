رسائل صحية لضمان صحة الأم والطفل بعد الولادة × 10 معلومات تعرفى عليها

وجهت وزارة الصحة من خلال موقعها الإلكترونى مجموعة من الرسائل الصحية للأم حديثة الولادة ضمانا لرعايتها وجنينها.
"اليوم السابع" يستعرض الرسائل الصحية للأم حديثة الولادة فى السطور التالية:
1-ارضعى طفلك رضاعة مطلقة منذ لحظة الولادة حتى الشهر السادس .
2-بإمكان معظم الأمهات إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية مطلقة بالتشجيع والتوجيه والمساعدة العملية .
3-التغذية بالثدى مفيدة للاثنان معا، الآم والطفل الصغير ، فهى تقوى الرباط بينهم .
4-لبن السرسوب (المسمار) بكميته القليلة سائل مناعى وغذائى متكامل فاحرصى على إرضاعه لطفلك .
5-لا يحتاج الطفل الذى يرضع رضاعة طبيعية إلى أية سوائل أو أغذية فى الشهور الستة الأولى حتى ولو كان المناخ حارا.
6-إدخال أية إضافات مع الرضاعة الطبيعية فى الشهور الأولى تعرض الطفل إلى الإسهال والالتهاب الرئوى وسوء التغذية والأنيميا (فقر الدم) وكذلك أمراض ضعف النظر والبول السكرى ولين العظام .
7-الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة يساعد الأم على تأخير حدوث حمل آخر فى الستة أشهر الأولى .
8-الرضاعة الطبيعية المطلقة تكفى الطفل حتى ولو كان مريضا أو قليل الوزن.
9-تكرار الرضاعة للطفل ليلا ونهارا وكلما زادت الرضاعة زاد إدرار اللبن.
10-إرضاع الطفل لمدة كافية.
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