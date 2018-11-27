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رسائل صحية لضمان صحة الأم والطفل بعد الولادة × 10 معلومات تعرفى عليها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:24 م
رسائل صحية لضمان صحة الأم والطفل بعد الولادة × 10 معلومات تعرفى عليها الرضاعة الطبيعية
كتب وليد عبد السلام
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وجهت وزارة الصحة من خلال موقعها الإلكترونى مجموعة من الرسائل الصحية للأم حديثة الولادة ضمانا لرعايتها وجنينها.
 
 

"اليوم السابع" يستعرض الرسائل الصحية للأم حديثة الولادة فى السطور التالية:

1-

ارضعى طفلك رضاعة مطلقة منذ لحظة الولادة حتى الشهر السادس .
 

2-

بإمكان معظم الأمهات إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية مطلقة بالتشجيع والتوجيه والمساعدة العملية .
 

3-

التغذية بالثدى مفيدة للاثنان معا، الآم والطفل الصغير ، فهى تقوى الرباط بينهم .
 

4-

لبن السرسوب (المسمار) بكميته القليلة سائل مناعى وغذائى متكامل فاحرصى على إرضاعه لطفلك .
 

5-

لا يحتاج الطفل الذى يرضع رضاعة طبيعية إلى أية سوائل أو أغذية فى الشهور الستة الأولى حتى ولو كان المناخ حارا.
 

6-

إدخال أية إضافات مع الرضاعة الطبيعية فى الشهور الأولى تعرض الطفل إلى الإسهال والالتهاب الرئوى وسوء التغذية والأنيميا (فقر الدم) وكذلك أمراض ضعف النظر والبول السكرى ولين العظام .
 

7-

الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة يساعد الأم على تأخير حدوث حمل آخر فى الستة أشهر الأولى .
 

8-

الرضاعة الطبيعية المطلقة تكفى الطفل حتى ولو كان مريضا أو قليل الوزن.
 

9-

تكرار الرضاعة للطفل ليلا ونهارا وكلما زادت الرضاعة زاد إدرار اللبن.
 

10-

إرضاع الطفل لمدة كافية.

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