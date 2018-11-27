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رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب يفتتح مشروعى محطة رفع صرف صحى بأسيوط

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:23 م
رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب يفتتح مشروعى محطة رفع صرف صحى بأسيوط المهندس ممدوح رسلان- رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب أحمد حسن
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افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئیس الشـركة القابضـة لمیاه الشرب والصرف الصحى وCarlin Sherry مدیر الوكالة الأمریكیة للتنمیة، مشروع محطة معالجة الحدید والمنجنیز فى منطقة التحریر التابعة لمركز أسیوط ، التى تبلغ تكلفتھا الإجمالیة 30 ملیون جنیه والمقدمة من الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، أن المشروع يخدم نحو 10 آلاف مواطن من سكان منازل الأسر الأولى بالرعایة ، وسكان عمارات الإسكان الاجتماعى، وشاغرى أكادیمیة السادات، وشاغرى مدرسة المتفوقین، والفندق الملحق، فى ھذا العام .

أكد أنه افتتح مشروع وحدة معالجة الحدید والمنجنیز بقریة مسارة التابعة لمركز دیروط، التى تبلغ تكلفتھا الإجمالیة 40 ملیون جنیه ، لتحقق استفادة ل 50 ألف مواطن من سكان قريتى مسارة وكومبوھا وتوابعھما.

وأعرب رسلان، عن امتنانه لكل من ساھم فى إنجاز ھهذه المشروعات، إیماناً بضرورة غرس بذور التنمیة وتفعیل برامجھا فى محافظات الصعید.

واختتمت الزیارة بجولة تفقدیة لمحطة التشيكي وورشة المحابس المستحدثة بمنطقة شرق لمتابعة الإنشاءات الجدیدة الجاري تنفیذھا بالمحطة ، وجولة تفقدیة لدیوان عام (3) التابع للشركة لمتابعة مستوى إنهاء الأعمال بھا.

 

 


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