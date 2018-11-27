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رئيس الحكومة العراقية يجتمع مع نواب نينوى ويوجه بتلبية مطالبها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:00 ص
رئيس الحكومة العراقية يجتمع مع نواب نينوى ويوجه بتلبية مطالبها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى
بغداد (أ ش أ)
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عقد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى اجتماعا مع نواب المحافظة بحضور المحافظ، فيما وجه بتلبية مطالب المحافظة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الإثنين، عن مكتب رئيس الوزراء فى بيان قوله إن عبد المهدى عقد اجتماعا مع نواب محافظة نينوى بحضور المحافظ وقائد العمليات ورئيس مجلس المحافظة وتم مناقشة الأوضاع الامنية فى المحافظة واستقرارها وإعمارها وموضوع النازحين والجانب الخدمى والزراعى والصناعى والإنسانى والاستثمار وموازنة المحافظة للسنة المالية 2019".

وأضاف أن "النواب ومحافظ ورئيس مجلس محافظة نينوى وقائد عملياتها قدموا شرحا مفصلا عن أوضاع المحافظة لرئيس الحكومة".

وأكد عبد المهدى خلال البيان أن "اللقاء بنواب المحافظات سيكون تباعا من أجل إيجاد حلول للاشكالات القائمة والمساهمة ببلورة رؤية للمرحلة المقبلة لتوفير كل ما يخدم المواطنين"، مشيرا إلى أن "تنسيق العمل والتفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر مهم ومفيد جدا".

ولفت الى "أهمية محافظة نينوى باعتبارها واحدة من منارات العلم و الثقافة وضرورة العمل بكل جدية لغرض اعادتها الى وضعها الطبيعى وان تبقى هذه المحافظة منارا و مثالا لوحدة البلاد من خلال تعايش مختلف المكونات فيها"، مشددا على ضرورة "العمل بخطوات عملية ليشعر أهالى الموصل بأن الجميع يقومون بواجباتهم بشكل صحيح وبالتالى ينعكس ايجابا على واقع المحافظة".

ووجه عبد المهدى بـ"العمل الفورى على تحقيق مطالب المجتمعين فى كل ما يمكن تحقيقه عبر اجراءات ادارية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وفيما يخص صلاحيات الجهات الحكومية"، مشددا على ضرورة "تهيئة المواضيع التى يتطلب عرضها على مجلس الوزراء فيما يخص مسألة المفصولين والموازنة المالية وغيرها من المواضيع والخروج بقرارات تخدم أهالى محافظة نينوى".

 


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