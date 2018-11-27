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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: لا زيادة فى الأسعار قبل يوليو 2019

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: لا زيادة فى الأسعار قبل يوليو 2019 المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
لؤى على
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة النقل

وزير النقل: تحديد الشركة المنفذة لنظام النقل الذكى على الطرق بداية 2019

وزير النقل: نظم إشارات السكة الحديد عفا عليها الزمن ولا يصلح معها التطوير

 

وزارة التضامن

وزيرة التضامن: أصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بعد تأخر 10 سنوات

التموين

وزير التموين يضع غدا حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية

الإسكان

سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة

وزارة الصحة

الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان

وزارة الزراعة

فيديو.. الزراعة تنفذ حملات لإزالة تعديات على 19 ألف فدان أراضى زراعية

وزارة البيئة

وزارة البيئة تنجح فى دمج إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة بقطاع الطاقة

وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

 

 


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