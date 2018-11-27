خلو بالكم من عيالكم... "هننت ابنها الرضيع فسقط من بين يديها ومات"

لقى طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا مصرعه، عقب سقوطه من بين يدى ووالدته أثناء قيامها بتهنينه ومداعبته بالمنزل، وذلك بناحية قرية سفلاق دائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بوفاة طفل رضيع عقب سقوطه من بين يدى والدتها أثناء مداعبته بدائرة مركز ساقلته.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل فرع البحث بتقدم "مؤمن ر م ا" 35 سنة عامل ويقيم بناحية سفلاق دائرة المركز بوفاة نجله الطفل "أنس م ر" البالغ من العمر عام واحد آثر سقوطه من أيدى والدته أرضاً حال مداعبته له ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.