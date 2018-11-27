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خالد أبو بكر: صديقى تساءل جمهور الزمالك بيعمل إيه 30 سنة ده أنا شهرين ومش قادر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:36 م
خالد أبو بكر: صديقى تساءل جمهور الزمالك بيعمل إيه 30 سنة ده أنا شهرين ومش قادر خالد أبو بكر
كتب خالد إبراهيم
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ردود أفعال عنيفة ومتباينة من جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وذلك بعد خسارة الفريق الأحمر من المقاولين العرب ضمن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم، فجمهور الأهلى يشعر بحالة من الغضب العنيفة تجاه إدارة ناديه ولاعبيه والإدارة الفنية، بينما تسود حالة من النشوة التى تحولت إلى كوميكس ساخرة عبر السوشيال ميديا من جمهور القلعة البيضاء، لا سيما أنه متصدر جدل الدورى حتى الآن .

المحامى والإعلامى خالد أبو بكر كتب على "فيس بوك" : "صديقي الأهلاوي ايمن فتحي بيطرح موضوع مهم وبيقول :"انا شهرين و خلاص مش قادر ....ربنا يكون في عون الزملكاويه اللي بقالهم كده تلاتين سنه و اكتر ...يا تري صحيح بيعملوا ايه تلاتين سنة" .. منتظر اجابات حضراتكم"

خالد أبو بكر على فيس بوك
خالد أبو بكر على فيس بوك

 

وسجل هدف المقاولين العرب فى مرمى النادى الأهلى اللاعب أحمد على فى الدقيقة 83، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.

 


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