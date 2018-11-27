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حبس عامل لإتهامه بقتل إبن عمه وحرق جثتة بسبب خلافات عل ألف جنيه

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:09 م
حبس عامل لإتهامه بقتل إبن عمه وحرق جثتة بسبب خلافات عل ألف جنيه حبس متهم- أرشيفية
قنا - وائل محمد
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قررت نيابة دشنا بمحافظة قنا ،  حبس عامل 4أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامه بقتل ابن عمه وحرق جثته  سبب خلاف على مبلغ الف جنية ،  تعدى عليه بقطعة حديدة والقاء جثته بزراعات القصب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة  دشنا، بقيادة  الرائد عمر الشريف،رئيس المباحث، ومعاونيه محمد عبدالقادر، ومراون حسين، وأحمد يسري، ويحي رأفت،  كشف غموض ملابسات واقعة مقتل " محمود. ع. ي 33 عاما"  عامل، عقب العثور عليه داخل جوال ملقى بقطعة أرض زراعية على طريق قرية  الجحاريد التابعة لمركز دشنا، شما قنا.

و كشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة " م. ا. ي. م  33 عاما "  ابن عم المجني عليه، عقب إشعال النيران في جثته وإلقاءه على طريق الجحاريد، لوجود خلافات بينهم فقام المتهم بقتله وحرق جثته ، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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