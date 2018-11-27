حبس عاطل بتهمة سرقة مليون جنيه من شقة جاره بالساحل 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل،4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مليون جنية من شقة جارة ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة.

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من م ا، 41سنة، أخصائي بمؤسسة رعاية ذو الاحتياجات الخاصة باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاص به .

وبالانتقال تبين وجود قطع بسلك شباك دورة المياه الخاصة بالشقة وبعثرة محتوياتها ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها م ا، 28 سنة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطه ، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب " التسلق "، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنه الكائن بمنطقة إمبابة ، وباستدعاء المبلغ تعرف عليه واتهمه بالسرقة .