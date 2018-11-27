video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة مليون جنيه من شقة جاره بالساحل 4 أيام

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:35 م
حبس عاطل بتهمة سرقة مليون جنيه من شقة جاره بالساحل 4 أيام محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل،4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مليون جنية من شقة جارة ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة.
 
تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا  من م ا، 41سنة،  أخصائي بمؤسسة رعاية ذو الاحتياجات الخاصة  باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاص به .
 
وبالانتقال تبين وجود قطع بسلك شباك دورة المياه الخاصة بالشقة وبعثرة محتوياتها ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها م ا، 28 سنة.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطه ، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب " التسلق "، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنه الكائن بمنطقة إمبابة ، وباستدعاء المبلغ تعرف عليه واتهمه بالسرقة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الحكم على 4 إداريين متهمين فى قضية وفاة طبيبة مستشفى المطرية

إحالة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة فى عين شمس لمحكمة الجنح

المقابل المادى يحسم صفقة باسم مرسى مع سموحة

اخبار الحوادث

نيابة الساحل

سرقة شقه

مليون جنيه

حبس عاطل

الساحل




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة