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جهاز الأمن الروسى: السفن الأوكرانية المحتجزة كانت محملة بالأسلحة والذخائر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:16 م
جهاز الأمن الروسى: السفن الأوكرانية المحتجزة كانت محملة بالأسلحة والذخائر الاسطول الروسى
أ ش أ
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أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء بأن السفن العسكرية التابعة للبحرية الأوكرانية، والمحتجزة لدى السلطات الروسية، كانت تحمل أسلحة رشاشة ومدافع رشاشة كبيرة ومسدسات وقنابل يدوية وذخيرة للأسلحة.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن "السفن العسكرية الأوكرانية المحتجزة كانت تحمل على متنها الأسلحة التالية: 4 قطع من مدفع 30 ملم، و4 قطع من قاذفة قنابل إيه جي إس-14، ومدفعين رشاش 12.7 ملم، و4 قطع من مدافع رشاشة من طراز كالاشنيكوف 7.62 ملم، و13 قطعة من مدافع رشاشة إيه كيه-47 عيار 4.45 ملم-، و4 قطع من مسدس بي إم 9ملم، ومسدس إشارة واحد، و765 جهاز تفجير شديد الانفجار بقذيفة 30 ملم".

 

 


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