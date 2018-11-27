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جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية بمدينة أسوان الجديدة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:31 م
جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية بمدينة أسوان الجديدة جانب من أعمال القافلة الطبية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم  قافلة طبية مجانية في الوحدة العلاجية بمدينة أسوان الجديدة، وشملت القافلة  العديد من التخصصات الطبية وذلك لخدمة اهالي المدينة والقري المجاورة لها.

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، في بيان صحفى، أنه تم تنظيم هذه القافلة  الطبية لخدمة أهالى مدينة أسوان الجديدة وذلك في اطار المسئولية المجتمعية للجامعة التي تستهدف توفير الخدمات الطبية في مختلف المناطق بربوع المحافظة.
 
واضاف أن القافلة تضم عدد كبير من أطباء مستشفي أسوان الجامعي و تضم  تخصصات الاطفال والنساء والتوليد والجلدية والاسنان ، وتشمل ايضا اجراء الاشعة التلفزيونية علي القلب للاطفال من سن 3 شهور حتي 16 عاما ، ويحصل المرضي علي  الكشف الطبي والعلاج بالمجان فيما يتم تحويل الحالات المرضية التي تستدعي رعاية طبية أكبر الي مستشفي اسوان الجامعي لاستكمال العلاج .
 
وأشار الي  توفير الجامعة لعدد من الاتوبيسات  لنقل المرضي من مختلف القري المجاورة مثل الكوبانية وغرب أسوان والطويل والملقطة وبهريف للاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة في مدينة أسوان الجديدة
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد صبحي مدير عام الادارة الطبية بجامعة أسوان ان القافلة تضم 15 طبيب وطبيبة ولاقت اقبال ملحوظ من الاهالي، وتقام القافلة  بمشاركة اتحاد طلاب جامعة أسوان الجديد وتحت اشراف الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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