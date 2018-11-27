تونس تحتل المركز الـ66 فى تصنيف المؤشر العالمى للابتكار والتجديد

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حققت تونس المركز 66 من بين 136 دولة فى تصنيف المؤشر العالمى للابتكار والتجديد لعام 2018، إذ تقدمت بـ 8 مراكز عن تصنيفها عام 2017 .

جاء ذلك فى التقرير العالمى الصادر مؤخرا فى نسخته الـ11 حول "الابتكار، مصدر طاقة للعالم 2018" وهو عمل مشترك بين جامعة كورنال الامريكية والمدرسة الدولية للأعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حسبما ذكرت جريدة الشروق التونسية اليوم الاثنين.

وأضاف التقرير أن تونس على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة طورت من الأفكار ومخرجات التجديد حيث تقدمت بـ 5 مراكز فى ما يتعلق بالأفكار الخلاقة منذ عام 2016 حتى عام 2018.

وأوضح التقرير أن الهدف من التقدم فى مؤشر الابتكار هو إبراز الجوانب المتعددة للابتكار وتوفير الأدوات التى يمكن أن تساعد فى تصميم السياسات لتعزيز نمو الإنتاج على المدى الطويل و تحسين الإنتاجية و نمو فرص العمل كما يساعد على خلق بيئة يتم فيها تقييم عوامل الابتكار باستمرار.

ويعد مؤشر الابتكار العالمى أيضا أداة رئيسية وقاعدة بيانات غنية بالمقاييس التفصيلية للاقتصادات والتى شملت هذا العام 126 اقتصادا تمثل 90.8 %من سكان العالم و96.3 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.