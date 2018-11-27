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توزيع 2.5 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالسويس

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:19 م
توزيع 2.5 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالسويس الشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس – السيد فلاح
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أعلن الشيخ محمد عجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، عن وصول ٢ طن ونصف  مواد غذائية "طن سكر ، ١.٥ طن أرز"  لتوزيعها علي الأسر الأشد احتياجًا بالسويس تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال الشيخ محمد عجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن توزيع المواد التموينية علي الأسر الأكثر احتياجًا يأتي من باب رفع المعاناة عن الفقراء ومساعدتهم  مشاركة اجتماعية لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.

 قال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إن وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد عجمي، قد شكل لجنة رفيعة المستوي بقيادته وحضور الشيخ محمد علي من التفتيش العام بوزارة الأوقاف وعضوية كلا من الشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود والشيخ منتصر نصر عزب والشيخ محمد فتحي مسلم وعادل علي رضوان،  مدير المخازن ويوسف هنداوي، مدير الأمن الإداري بمديرية أوقاف السويس لتوزيع " ٢.٥   طن مواد تموينية" خصصها وزير الأوقاف لتوزيعها بمحافظة السويس وتحت أشراف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لتوزيعها علي الفقراء والمساكين والأيتام من أهالي محافظة السويس.

 


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