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تعيين شريف علوى عضوا منتدبا للبنك العربى الإفريقى الدولى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:22 م
تعيين شريف علوى عضوا منتدبا للبنك العربى الإفريقى الدولى شريف علوى
كتب- أحمد يعقوب
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فى ضوء خطاب البنك المركزى المصرى المؤرخ 5 سبتمبر 2018 بشأن تغيير ممثلى البنك المركزى المصرى فى عضوية مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى، فقد قرر مجلس إدارة البنك فى جلسته بتاريخ 19 من نوفمبر 2018 على تعيين شريف علوى نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك العربى الإفريقى الدولى بناء على ترشيح المؤسسين، على أن يفعل هذا القرار من تاريخ صدوره اعتبارا من 19 من نوفمبر 2018.

 

تأسس البنك العربى الإفريقى الدولى عام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات فى مصر، بمساهمة كلا من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للإستثمار بالكويت، ومنذ تأسيسه، يعد البنك العربى الإفريقى الدولى مجموعة مالية رائدة على المستوى الاقليمى.


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شريف علوى




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