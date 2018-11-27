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تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:42 ص
تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق إرشادات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، خلال قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن و منها.

 

- أضئ أنوار الضباب الخلفية والأمامية أثناء الشبورة.

- خلال الشبورة استخدم الأنوار الخافته ( الضوء المنخفض ) وليس الأنوار المبهرة ( الضوء العالى ) لأن الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة.

استخدم الأنوار التحذيرية (الانتظار) حتى تكون مرئيا للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة.

- أبطئ السرعة قدر الإمكان أثناء الشبورة.

- حافظ على المسافة بينك وبين السيارات التى أمامك بل أحرص على مضاعفتها لزيادة عوامل الأمان وزيادة زمن متابعة المركبة التى أمامك.

- تجنب تغيير الحارة المرورية إلا عند الضرورة القصوى.

- شغل سخان الزجاج لمنع تكثيف الرزاز على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

- أخفض صوت الراديو أو الكاسيت إلى أدنى حد مع فتح جزء بسيط من الزجاج للانتباه لأى أصوات استغاثة أو تحذير.

- فى حالة الضباب الكثيف يفضل التوقف خارج الطريق أو محطة خدمة.

- أهمية تهوية زجاج السيارة أثناء الشبورة المائية "عشان تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة إلى بيحجب الرؤية خلال القيادة".

- السير فى الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية " تحسبا لوقوع أى مخاطر أو وجود سيارة معطلة غير واضحة بالطريق.


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