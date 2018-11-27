ترامب يرفض نتائج تقرير حكومي أمريكي حول تغير المناخ

رويترز

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توقعات بأن تغير المناخ سيكون له ضرر خطير على اقتصاد بلاده، وهى النتائج التى توصل إليها تقرير نشرته حكومته الأسبوع الماضى.

ويقول التقرير الذي أجرى بناء على تكليف من الكونجرس إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكى مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن لكن ترامب قال إنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمرة.

وقال للصحفيين فى البيت الأبيض أمس الاثنين "رأيته، وقرأت جزءا منه. إنه جيد". وعندما سئل عن التأثيرات الاقتصادية الخطيرة قال "لا أعتقد أنها ستحدث".

وكان ترامب قد أعلن العام الماضى عن نيته الانسحاب من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخى الذى تم التوصل إليه فى 2015، لتصبح الولايات المتحدة أول دولة تفعل هذا. ولا يستطيع ترامب الانسحاب إلا بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 بسبب لوائح الأمم المتحدة.