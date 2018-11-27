ترامب: لولا اسمى لكنت الرئيس الأعظم فى تاريخ أمريكا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن سجله الحافل بالإنجازات والنجاحات يجعله "أفضل بأشواط من رئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريجان"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام "الفاسدة" و"المزيفة" تحرمه من تسليط الضوء على هذه "النجاحات" بتركيزها على "مشاكله".

وأضاف ترامب- في كلمة لمؤلفي كتابه الجديد "أعداء ترامب"- أن "الشيء المُذهل هو أن هناك جمهوريين محافظين الذين لو لم يكن اسمه (ترامب)، لقالوا أنني أعظم رئيس في التاريخ ولرأوني مكتسحا لرونالد ريجان".

يشار إلى أن مؤلفي كتاب ترامب الجديد، الذي يُطرح في المكتبات اليوم الثلاثاء، هما كوراي ليفاندوفسكي المدير السابق لحملته الانتخابية وديفيد بوسي نائب مدير الحملة.

ويرى ترامب في كتابه (حسب مجلة واشنطن إكزامينر) أن 85% من وسائل الإعلام "فاسدة تماما" لكن الناس لا تدرك مدى هذا الفساد، مشيرا إلى أنه "عندما تقرأ بعض هذه القصص الإخبارية ولتكن في صحيفة نيويورك تايمز لا يحددون لك المصادر ويقولون (وفقا لمصادر) مع العلم أنه لا يوجد مصادر من الأساس".