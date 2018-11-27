تحرير 1406 مخالفات مرورية بالطرق العامة فى القليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1406مخالفات مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1406مخالفات مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و300 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل11100 جنيه وسحب 29 دراجة نارية وحجز 20 دراجة .

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب31 رخصة وتحصيل4250 جنيها غرامة.