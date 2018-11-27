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بيع أكثر من 270 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:00 ص
بيع أكثر من 270 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان مى عبد الحميد
كتب أحمد حسن
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قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن عدد كراسات شروط حجز الإعلان العاشر التى تم بيعها تجاوز الـ270 ألف كراسة شروط.

وأضافت مى عبد الحميد، أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن أعداد من قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن تجاوز الـ70 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تمت زيادة مبلغ الدعم لـ40 ألف جنيه، بدلاً من 25.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام 3 غرف وهو ما يتلائم مع دخل وإمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة .

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرًا وهو ما كان يمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين قى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.


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