بدء تخطيط شوارع الإسكندرية أول فبراير المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم في الجلسة الرابعة لمجلس إدارة جامعة الإسكندرية للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، و الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة.

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن فخره لإنتمائه لجامعة الإسكندرية، قائلا أن جامعة الإسكندرية هي بيت الخبرة الاول لمحافظة الإسكندرية ونفخر جميعا بها، لافتاً إلى أن تعاون الجامعة ومساندتها للمحافظة يشعرنا جميعا بالأمان، مشيرا إلى أنه منذ توليه مهامه كمحافظا للمدينة فقد عمل على العديد من الملفات على رأسها ملف تطوير منظومة النظافة حتي يشهد المواطن تطور فيه على أرض الواقع ، وملف تطوير شبكة صرف الأمطار، وملف إعادة تأهيل الطرق، وتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين وملف منظومة النقل الجماعي.

وخلال حديثه عن منظومة النظافة بالمحافظة، أوضح قنصوة أنه تم تقسيم منظومة النظافة الى ٣ مراحل ،المرحلة الأولى تم من خلالها تفعيل الخدمة المقدمة من شركة النظافة واصلاح المشكلات الموجودة على أرض الواقع والبدء فى تفعيل الغرامات على شركة النظافة بناء على بنود التعاقد، و فى المرحلة الثانية فيتم تطبيق الجمع من أمام العقارات في بعض المناطق ،وذلك من خلال مسارات و توقيتات محددة ، مشيرا إلى ضرورة عودة الجمع من المنازل مرة أخرى، فإن تواجد صناديق القمامة في الشوارع يسيء إلى المظهر العام للمدينة ، و المرحلة الثالثة تختص بتطوير ٣ مصانع موضحا أن المحافظة تخصص ٣٠ مليون جنية شهريا لصالح منظومة القمامة من بينها ١٠ مليون جنية لنقل المخلفات الى المدفن بالحمام ولكن عندما يتم إعادة تطوير ورفع كفاءة المصانع الثلاثة فسيتم تخفيض المخلفات من ٣٠٠٠ طن الى ٥٠٠ طن وبالتالي تقليل تكلفة النقل الى المدفن وبالتالي إطالة عمر الخلية بالحمام، كما أنه بعد تطوير المنظومة سيتم ادخال النباشين ضمن المنظومة.

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على منظومة تطوير شبكات صرف الأمطار من خلال تطهير الشنايش والمطابق بشكل مستمر ورفع كفاءة البنية التحتية لمحطات الصرف و الرفع وضبط مناسيب المياه بالبحيرات، ورفع الشنايش وتنفيذ الأعمال الهندسية على أرض الواقع كما أن هدفنا هو استكمال خطة الرصف لكى تشمل جميع الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك لكي نعيد الاسكندرية الى الشكل الذي نحلم به جميعا ، مؤكدا أنه سيتم البدء فى تخطيط الشوارع بداية شهر فبراير القادم وسيتم البدء بالشوارع الرئيسية كما سيتم تزويد الشوارع بالكاميرات ليتم رصد اى مخالفة مرورية.

وقد تحدث قنصوة عن ملف التعليم و الصحة بالمحافظة مشيراً إلى أن هدفه هو تطوير ٣٠ مدرسة و ٢٤ وحدة طب أسرة ،موجها الشكر والتقدير لجامعة الإسكندرية علي ما تقوم به من دور خدمي واستشاري للمحافظة من تقديم كافة الاستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة لحل مشكلات الثغر.