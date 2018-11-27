اليوم.. محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد مهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل، محاكمة زوجة وعشيقها لقيامهما بقتل زوجها بعد 12 يوم زواج وسرقته.

تعود أحداث القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 888 لسنة 2018، كلى جنوب الزقازيق، ليوم 7 يناير، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "ولاء م" 21 سنة أثناء سيرها برفقة زوجها "حمادة ع ر" 30 سنة عامل تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أسفر عن وفاته فى الحال، فيما تمكن الجناة من سرقة مصوغات الزوجة ولاذوا بالفرار.

وبعد أقل من 48 ساعة، نجح ضباط إدارة البحث الجنائى، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من تشكيل فريق بحث جنائى قاده العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع العاشر من رمضان، برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية.

وتبين من تحريات فريق البحث الذى شارك فيه الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونيه النقباء محمد أشرف وأحمد القاضى وأحمد غريب، أن الزوجة متزوجة من المجنى عليه منذ 12 يوما وأنه أجبرت على الزواج منه، وكانت على علاقة عاطفية بـ "محمد ع ع" 25 سنة مقيم المنيا، فاتفقا سويا على التخلص من الزوج لكى يتزوجا.

وقام العشيق بمساعدة صديقه " كريم م ع" 19 سنة مقيم المنيا، بتنفيذ الواقعة بتحريض من الزوجة، وتم القبض عليهم جميعا وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم إلى جنايات الزقازيق.