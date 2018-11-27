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اليوم.. اللجنة العليا للحج والعمرة تبحث ضوابط الحج

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:30 ص
اليوم.. اللجنة العليا للحج والعمرة تبحث ضوابط الحج معتمرين أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة ضوابط موسم الحج 1440هـ، حيث من المنتظر أن تطالب اللجنة بفتح باب الحج هذا العام مبكرًا حتى يتم منح فرصة لشركات السياحة لإنهاء تعاقداتها فى فترة كافية.

وكشف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، فى تصريحات صحفية، عن أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الأحد الماضي، بحضور رئيس الغرفة، لوضع تصور لضوابط الحج للعام الحالى تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة فى الاجتماع المقبل، ومن ثم وزيرة السياحة.

وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع منظومة إلكترونية لملف الحج والعمرة، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى الذى شهدته الإجراءات فى المملكة العربية السعودية، كما سيتم طرح مناقصة لاختيار شركة تؤسس نظام إلكترونى يربط غرفة شركات السياحة بمسار الحج والعمرة الإلكترونى السعودي.

وأشار إلى أنه يتضمن مراقبة الإجراءات كاملة للتوثيق ووضع البرامج والبيانات، وكذا متابعة رحلة الحاج المصرى منذ خروجه للمناسك وحتى العودة، وأشار إلى أنه سيتم ميكنة كل إجراءات الحج لتكن إلكترونية.

وأوضح إبراهيم أنه سيتم تأسيس نظام إلكترونى بين الوزارة وشركات السياحة، بحيث لن يحتاج أصحاب الشركات للذهاب إلى مقر الوزارة لإنهاء أوراقه، وستتم إتاحة كل الخدمات من خلال السيستم الإلكترونى.


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موسم الحج

غرفة شركات السياحة

وزارة السياحة




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