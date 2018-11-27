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الوصايا الأمنية الـ10 لتجنب الجريمة الإلكترونية.. الشائعات والإرهاب أبرزها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:44 ص
الوصايا الأمنية الـ10 لتجنب الجريمة الإلكترونية.. الشائعات والإرهاب أبرزها وزارة الداخلية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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"الجريمة الالكترونية" هي الخطر القادم على المجتمع، باعتبار أن الجريمة تتطور مثل كل شىء حولنا، ومن ثم أطلقت وزارة الداخلية من خلال جناحها بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات بالقاهرة الجديدة، تحذيرات تبرز سلبيات البعض فى استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفضلا عن الجوانب المشرقة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا أن الواقع العملي أفرز وجود استخدامات سلبية لها وبروز الجريمة الإلكترونية بمختلف أشكالها وأبرزها:

1 ـ التشهير بالأشخاص والإساءة لهم.

2 ـ إطلاق الشائعات والعمل على إشعال الفتن.

3 ـ التحريض على العنف.

4 ـ الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية واستقطاب الشباب وحثهم على ارتكاب العنف.

5 ـ تعدد الصفحات التي تتضمن ألعاب وبرامج تدعو لايذاء النفس والتعدي على الآخرين أو تدفع للانتحار.

6 ـ النصب والاحتيال المالي.

7 ــ نشر الإباحية واستغلال الأطفال.

8 ـ تنشيط التبادل التجاري غير المشروع.

9 ـ العزلة والشعور بالوحدة نتيجة إدمان الإنترنت.

10 ـ التعرض لاختراق الحسابات وسرقة المعلومات الشخصية.

 

 

 

 


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