النيابة تنتقل للمستشفى العام لأخذ أقوال المصابين فى حادث "كمين العياط"

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى حادث مصرع ضابطين شرطة وإصابة مواطنين، بعدما صدمتهم سيارة نقل كان يقودها أحد الأشخاص، بعد اقتحامه كمين أمنى بمركز العياط بجنوب الجيزة كان متواجدًا فيها المجنى عليهم.

أمرت نيابة العياط بجنوب الجيزة، بحبس سائق السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، بعدما وجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ.

وأمرت النيابة بسحب عينة من دمائه لإجراء تحليل المخدرات، لبيان إذا ما كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو مُسكر من عدمه، وطلبت تقرير طبى وافً عن حالة المصابين فى الحادث، وأمرت بعرض السيارة المتحفط عليها على خبير فنى لفحصها.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى العام للاستماع لأقوال المصابين، والاستعلام عن حالتهم الصحية، وتبين إصابتهم بكسور ورضوض فى مناطق متفرقة من أجسادهم؛ إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، وطلبت النيابة تقرير مفتش الصحة الذى وقع الكشف الطبى على ضابطى الشرطة ضحايا الحادث؛ لتحديد الأسباب الرئيسية لوفاتهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من شهود العيان وأفراد كمين العياط، والذى قالوا:أنهم فوجئوا بسيارة النقل تقتحم الكمين بسرعة عالية، لم يستطع قائدها التحكم فيها، مما أسفر عن تحطيمها الحواجز الحديدية، واصطدامها بضابطى الشرطة وعدد من المواطنين.

وتابع الشهود فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام النيابة العامة، أن السيارة اصطدمت أيضًا بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، وأصيب قائدها ومن معه.وكشفت مصادر قانونية، أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمي بمركز العياط؛ لمتابعة الحالة الأمني، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.