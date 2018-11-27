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النيابة تستعلم عن محاضر السرقات عقب سقوط عاطل يسرق الشقق السكنية بالقاهرة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:00 ص
النيابة تستعلم عن محاضر السرقات عقب سقوط عاطل يسرق الشقق السكنية بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول لنيابات شرق، بحبس عاطل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية، كما أمرت بالاستعلام عن محاضر السرقات المحررة.

كان رجال الأمن بالقاهرة نجحوا فى القبض على عاطل، تبين قيامه بسرقات الشقق السكنية، وذلك بعد تعدد المحاضر المحررة، والتى تتهم مجهولا بسرقة الشقق بأسلوب التسلق، مما جعل رجال الأمن يقومون بعمل التحريات اللازمة حتى تم الوصول للمتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم "كريم. ع" 30 سنة، عاطل، سابق اتهامه قضايا "سرقة متنوعة "، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب باستخدام عتلة حديدية ".

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بشقة " مستأجرة "، بمنطقة مساكن العبد الجديدة، وأضاف بتخلصه من العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.


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