الملحق التجارى الصينى: العلاقات الاقتصادية مع مصر شهدت نموا فى 2018

قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين، إن التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين، حافظ على زخم النمو منذ بداية عام 2018، تحت رعاية القيادتين الرئيس شي جين بينج، والرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل آليات التعاون الموجودة بين البلدين.

وأوضح فى كلمته بمناسبة المؤتمر السنوى للتعاون الاقتصادى الصينى المصرى فى عام قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى والمعرض الدولى الأول للورادات فى شنغهاى، أن عام 2018 شهد عدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية المهمة، حيث عقد منتدى التعاون الصينى الإفريقى فى الفترة من 3-4 سبتمبر وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون بذلك زيارته الخامسة إلى الصين، كما شهدت الزيارة توقيع القيادتين على خمس اتفاقيات تعاون، بينما تم التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون بقيمة إجمالية 18.3 مليار دولار أمريكى.

وأوضح أن الوزارات المعنية وقعت كذلك على "قائمة المشروعات الرئيسية لتعاون الطاقة الإنتاجية بين الصين ومصر لعام 2018 خلال زيارة الرئيس السيسى للصين، وتم إدراج 11 مشروعا كأولوية للتعاون.

بينما شهدت الصين كذلك، انعقاد الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للاستيراد، فى الفترة بين 5- 10 نوفمبر، حيث أقيمت الدورة الأولى للمعرض فى شنغهاى، حيث زار الصين رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لأن القاهرة كانت إحدى الدول ضيوف الشرف، وروجت العديد من الشركات المصرية فى المعرض.