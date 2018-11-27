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"المغربى" فى أول لقاء باتحاد طلاب بنها: لابد من توطيد حركة الوصل مع الطلاب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:52 م
"المغربى" فى أول لقاء باتحاد طلاب بنها: لابد من توطيد حركة الوصل مع الطلاب اللقاء
القليوبية إبراهيم سالم
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التقى الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، برئيس وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة بحضور الدكتور خالد عيسوى المنسق العام للأنشطة الطلابية والدكتور عزت الخياط مدير مركز التعليم المفتوح، والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.

واستعرض الدكتور المغربى، خلال اللقاء رؤية الجامعة فى دعم الأنشطة الطلابية والتعاون مع الإتحاد فيما يقدمه من خدمات لطلاب الجامعة، مشيراً أن الجامعة ستقدم كل الدعم لاتحاد الطلاب وسنعمل على تذليل كل العقبات التى ستحول دون نجاحه.

وطالب المغربى بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل 3 اتحادات على مستوى كليات الجامعة على غرار المسابقة التى اطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاختيار أفضل رئيس اتحاد ونائب على مستوى جميع الجامعات المصرية.

كما طالب بضرورة التعاون بين أعضاء الاتحاد وطلاب الجامعة الذين يمارسون مختلف الأنشطة الطلابية وذلك للارتقاء بهذه الانشطة والعمل على توسيع قاعدة الاستفادة منها لأكبر عدد من طلاب الجامعة وتشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات والأنشطة التى تحقق مراكز متقدمة للجامعة وكلياتها وللطلاب أنفسهم.

 


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