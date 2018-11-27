video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المستشار التجارى الصينى: 7 مليارات دولار اتفاقيات لمؤسسات صينية مع مصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:56 م
المستشار التجارى الصينى: 7 مليارات دولار اتفاقيات لمؤسسات صينية مع مصر هان بينج الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين، إن التعاون المالى بين القاهرة وبكين استمر فى عام 2018 فى تقديم دعم قوى للتعاون الاقتصادى والتجارى الثنائى، حيث وقع بنك التنمية الصينى عقود بـ 600 مليون دولار و500 مليون دولار من اتفاقية القرض على التوالى مع البنك الأهلى المصرى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير.

وأضاف بينج فى المؤتمر السنوى للتعاون الاقتصادى الصينى المصرى، أن المؤسسات الصينية المالية وقعت اتفاقيات، بما يقدر بـ7 مليارات دولار فى مختلف عقود الائتمان والقروض مع مصر، بينما زادت من ناحية أخرى بيئة تداول اليوان، مشيرا إلى توقيع بنك التنمية الصينى والبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية عقد قرض بقيمة 7 مليارات رنمينبى و260 مليون يوان على التوالى، وبدأت البنوك التجارية المصرية أعمال تسوية الرنمينبى كما أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس أنها تقبل العملة الصينية لدفع رسوم القناة.

ومن ناحية أخرى، أكد هان بينج استمرار التعاون فى بناء القدرات بين البلدين فى عام 2018، حيث نما عدد المصريين الذين يحضرون دورات تدريبية فى الصين وبلغ العدد 616 لهذا العام حتى الآن.

كما شارك 12 طالبا مصريا فى برنامج المنح الحكومية التابع لوزارة التجارة الصينية، وتم قبول 4 طلاب مصريين لمعهد التعاون والتنمية جنوب جامعة بكين.

وقال هان بينج، إن مصر كانت إحدى الدول ضيوف الشرف فى معرض شنغهاى للواردات، حيث حضر رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى وقال كلمة فى افتتاح المعرض وزار برفقة الرئيس الصينى شى حين بينج، الجناح المصرى.

وأعرب عن أمنيته أن تستمر مصر فى الحضور فى هذا المعرض وإظهار منتجاتها ذات الجودة العالية وأن يشهد كل عام منتجات جديدة من مصر.

وأوضح أن 3617 شركة من 151 دولة وإقليم شاركت فى المعرض.

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خبراء: اختيار مصر ضيف شرف معرض شنغهاى يعكس متانة العلاقات المصرية الصينية

الصحافة العالمية اليوم.. نمو العلاقات المصرية الصينية فى عهد السيسي وجين بينج.. الأرض تفقد 60% من حيواناتها بسبب البشر.. معتقلى طالبان ينضمون لمكتب الحركة فى قطر.. وإسرائيل تعترف بشن هجمات جديدة على سوريا

الصين

مصر

اخبار مصر

العلاقات المصرية الصينية




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة