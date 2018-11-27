المستشار التجارى الصينى: 7 مليارات دولار اتفاقيات لمؤسسات صينية مع مصر

كتبت رباب فتحى

قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين، إن التعاون المالى بين القاهرة وبكين استمر فى عام 2018 فى تقديم دعم قوى للتعاون الاقتصادى والتجارى الثنائى، حيث وقع بنك التنمية الصينى عقود بـ 600 مليون دولار و500 مليون دولار من اتفاقية القرض على التوالى مع البنك الأهلى المصرى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير.

وأضاف بينج فى المؤتمر السنوى للتعاون الاقتصادى الصينى المصرى، أن المؤسسات الصينية المالية وقعت اتفاقيات، بما يقدر بـ7 مليارات دولار فى مختلف عقود الائتمان والقروض مع مصر، بينما زادت من ناحية أخرى بيئة تداول اليوان، مشيرا إلى توقيع بنك التنمية الصينى والبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية عقد قرض بقيمة 7 مليارات رنمينبى و260 مليون يوان على التوالى، وبدأت البنوك التجارية المصرية أعمال تسوية الرنمينبى كما أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس أنها تقبل العملة الصينية لدفع رسوم القناة.

ومن ناحية أخرى، أكد هان بينج استمرار التعاون فى بناء القدرات بين البلدين فى عام 2018، حيث نما عدد المصريين الذين يحضرون دورات تدريبية فى الصين وبلغ العدد 616 لهذا العام حتى الآن.

كما شارك 12 طالبا مصريا فى برنامج المنح الحكومية التابع لوزارة التجارة الصينية، وتم قبول 4 طلاب مصريين لمعهد التعاون والتنمية جنوب جامعة بكين.

وقال هان بينج، إن مصر كانت إحدى الدول ضيوف الشرف فى معرض شنغهاى للواردات، حيث حضر رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى وقال كلمة فى افتتاح المعرض وزار برفقة الرئيس الصينى شى حين بينج، الجناح المصرى.