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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاه بطريق إسكندرية الزراعى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:21 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاه بطريق إسكندرية الزراعى طريق اسكندرية الزراعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالكيلو 160  بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى أمام جامعة دمنهور لمنع الزحام، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.
 
وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ﻹجراء تركيب حوائط خرسانية للكوبرى يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا بشكل يومى و تستمر لمدة شهرا كاملا، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.
 
 
 
 

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