video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:27 ص
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه باقى شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
 
وفى هذا السياق أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة، بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الاولى من القانون يوم 12 من الشهر الجاري وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل .
 
وقال وزير المالية إنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عماد سامى للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية و لم يتقدموا حتي الآن للاستفادة من المبادرة حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
 
وأوضح أنه حريص علي تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء  ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.
 
وأضاف الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 الف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو  6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، لافتًا إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا علي الاقتصاد القومي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت فى 5 أيام.. لا صحة لمد أيام الدراسة بنظام التعليم الجديد أو دمج كتاب التربية الدينية للمسلمين والمسيحيين.. و"المالية" تنفى فرض أى أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات

المالية: اتفاق مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية على أذون الخزانة

"المالية" تنظم ورش عمل للتوعية بأفضل ممارسات قانون التعاقدات الحكومية

أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

مصلحة الضرائب

غرامة تاخير سداد الضرائب

الضرائب

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة