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اللجنة العليا للعمرة تنتهى من وضع ضوابط الحج

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:31 م
اللجنة العليا للعمرة تنتهى من وضع ضوابط الحج حجاج- أرشيفية
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اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة العليا للعمرة والحج بكامل هيئتها لمناقشه ضوابط حج موسم 1440 هجرية، وذلك بمقر وزاره السياحة وبرئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة، وبحضور المستشار حمدى أبو زيد مستشار وزيرة السياحة، وأحمد ابراهيم رئيس لجنه السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا، وأشرف شيحة وهشام أمين أعضاء اللجنه العليا، وقد تم الانتهاء من صياغى الضوابط وسترفع للوزيرة لاعتمادها وسيعلن عنها فور اعتمادها.
 
وبخصوص العمرة، أكدت اللجنة العليا أن الموعد النهائى لتقديم عقود العمرة الموقعة مع الوكلاء السعوديين والمعتمدة من غرفه السياحة، إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزاره السياحه لتوثيقها هو يوم الإثنين10 ديسمبر الساعة السادسة مساءً ولن يلتفت لأى عقود ترد بعد هذا الموعد، وسيتم الإعلان عن عدد التأشيرات التي ستخصص لكل شركة، على أن تقوم الشركات بعد توثيق عقودها من وزارة السياحة باعتمادها من وزارة الحج السعودية وردها للوزارة مرة أخرى مصحوبة بخطاب الضمان فى موعد غايته يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2018 الساعة السادسة مساءً، لتقوم وزاره السياحة بعد ذلك بإعادة توزيع الفائض من التأشيرات الناتج عن تأخر بعض الشركات عن الموعد النهائى لتقديم عقودها للوزارة بعد اعتمادها من وزارة الحج السعودية.
 
 الجدير بالذكر، أن الشركات التى قامت باعتماد عقود وكالاتها من غرفه السياحه قد تعدى 1450 شركة.
 
 

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