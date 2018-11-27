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الكرملين: بوتين وميركل يناقشان هاتفيًا حادثة البحر الأسود

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:23 ص
الكرملين: بوتين وميركل يناقشان هاتفيًا حادثة البحر الأسود ميركل وبوتين
أ ش أ
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أعلن المكتب الإعلامى للقصر الرئاسى الروسى "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا خلالها حادثة البحر الأسود.
وقال المكتب الإعلامى للكرملين، فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن الاتصال الهاتفى جرى بناء على مبادرة من الجانب الألمانى.
وأضاف البيان أنه "تمت مناقشة الحادث الخطير الذى وقع فى 25 نوفمبر الجارى فى منطقة "آزوف - البحر الأسود"، وقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تقييما للأعمال الاستفزازية الأوكرانية والانتهاك الصارخ لسفنها الحربية لمعايير القانون الدولى، بتجاهلها عمدا قواعد المرور السلمى فى المياه الإقليمية لروسيا".
وكان خفر السواحل الروسى احتجز أمس الأول ثلاث سفن حربية أوكرانية قالت السلطات الروسية إنها انتهكت حدودها البحرية قرب مضيق "كيرتش" الواقع شرق شبه جزيرة القرم والرابط بين البحرين الأسود وآزوف.


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