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الفرق 88 سنة.. صورة لولى عهد السعودية ونظيره البحرينى تشبه صورة للأجداد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:30 ص
الفرق 88 سنة.. صورة لولى عهد السعودية ونظيره البحرينى تشبه صورة للأجداد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد رضا
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يجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، جولة خارجية يزور خلالها عدة دول فى المنطقة، والتى تأتى محطتها الحالية فى مصر، حيث وصل صاحب السمو الملكى، إلى القاهرة، أمس الاثنين، وكان فى استقباله بمطار القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وقبل وصوله إلى القاهرة فى زيارة تستغرق يومين، كانت المحطة السابقة لجولة الأمير محمد بن سلمان، فى البحرين، وأبرزت السفارة السعودية فى البحرين، جانب من الزيارة تمثل فى صورة تذكارية التقطها ولي العهد السعودى ونظيره البحرينى والوفد المرافق لهما، واللافت للنظر فى تلك الصورة، أنها التقطت فى نفس المكان الذى التقطت فيه صورة مماثلة خلال زيارة للملك عبد العزيز، إلى البحرين، وعلقت السفارة على الصور التى نشرتها "الفرق بين الصورتين 88 سنة".

يذكر أن ولى العهد السعودى، خلال زيارته إلى البحرين، كان قد دشن مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودى بحرينى بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليًا 220 ألف برميل يوميًا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميًا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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وكان حفل التدشين قد بدأ بالسلام الملكى السعودى والبحرينى، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك ألقى وزير النفط البحرينى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كلمة استعرض خلالها مسيرة التعاون بين البلدين فى المجال النفطى.

 

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