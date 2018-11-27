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العثور على مذيع بريطانى ميتا فى شقته ببيروت وشبهات حول مقتله

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:39 م
العثور على مذيع بريطانى ميتا فى شقته ببيروت وشبهات حول مقتله غافين فورد
كتب خالد إبراهيم
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عثرت قوات الأمن فى لبنان على المذيع البريطانى الجنسية غافين فورد ميتا فى شقته، وقد رجحت أن يكون سبب الوفاة جريمة قتل .

غافين فورد كان يعمل فى إذاعة "راديو وان ليبانون"، والتى أعلنت وفاة المذيع من خلال صفحتها على "فيس بوك"، حيث كتبت إدارة الصفحة: " من الحزن بمكان أن نعلن عن وفاة عزيزنا غافين فورد، وهو عضو في فريقنا لعدة سنوات مبهجة .. نقدم تعازينا العميقة لعائلته وأصدقائه وزملائه في جميع أنحاء العالم".

مصدر أمني أوضح أن "التحقيقات ما زالت في بدايتها، والمعلومات الأولية ترجح أنها جريمة قتل"، وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان ذكرت أنه بعد العثور على جثته في شقته في بلدة بيت مرى فى شرق لبنان حضرت القوة الأمنية وباشرت التحقيقات بانتظار الأدلة الجنائية، ولم تتوافر أي تفاصيل إضافية حول الظروف المحيطة بوفاته.

غافين فورد
غافين فورد

 

وكان فورد يقدم برنامج "غافين فورد إن ذي مورنينغ" الصباحى منذ أكثر من عقد من الزمن عبر أثير "راديو وان".

 


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