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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:49 م
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العاهل الأردنى يبحث مع وزير الخارجية اليابانى جهود الحرب على الإرهاب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:12 م
العاهل الأردنى يبحث مع وزير الخارجية اليابانى جهود الحرب على الإرهاب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ
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بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه فى طوكيو اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، جهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، حيث قدر الملك عبدالله دور اليابان كشريك خلال "اجتماعات العقبة"، الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمنى والعسكرى وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أنه تم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين السوريين.
وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها جهود تحريك عملية السلام، حيث جدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن العاهل الأردنى الجهود التي تبذلها اليابان لدعم جهود تحقيق السلام في المنطقة، من خلال مبادرة "ممر السلام والازدهار" التي أطلقتها قبل ما يزيد عن عشر سنوات.


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