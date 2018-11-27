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الشركة التجارية: استوردنا أخشابا بـ25 مليون جنيه خلال 1 يوليو 2017 لـ30 سبتمبر 2018

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:00 ص
الشركة التجارية: استوردنا أخشابا بـ25 مليون جنيه خلال 1 يوليو 2017 لـ30 سبتمبر 2018 اخشاب - أرشيفية
أسماء أمين
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قال اللواء أحمد شعبان رئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الاعمال، إن شركته استوردت أخشابا بقيمة 25 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 30 سبتمبر 2018.

وأوضح رئيس الشركة التجارية للأخشاب لـ"اليوم السابع" أن الاخشاب التى تم استيرادها هى كونتر روسى، وسويد روسى، بياض روسى، زان رومانى.

وأكد شعبان، أن شركته تواجه صعوبات خاصة بارتفاع التكلفة نتيجة تحمل الشركة مصاريف إدارية وعمالة مما يزيد من سعر المنتجات وبالتالى يقلل فرص المنافسة مع القطاع الخاص، مؤكدا أنه يتم تعويض ذلك بزيادة الانتاج مع هامش ربح ضئيل، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للتسويق التى تؤدى ايضا إلى زيادة التكلفة.

 


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التجارية للاخشاب

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