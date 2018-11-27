الشباب والرياضة بالمنيا تحصد المركز الأول فى "مهرجان إبداع"

حصدت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا المركز الاول في ختام فعاليات مهرجان إبداع الأول لمراكز الشباب ، والذي أقيم بمسرح وزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

كرم وزير الشباب والرياضة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لحصول المحافظة على المركز الاول خلال الحفل الختامي الذي اقيم مساء امس الاثنين ، حيث حصلت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا على درع أفضل مديرية على مستوى الجمهورية في عدد المشاركين والجوائز التي حصدتها وكذلك للمشاركة المتميزة والمشرفة لمركز شباب المدينة (أ) وحصوله على أفضل مركز شباب ، حيث كرم الوزير مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة .

أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة من قبل المديرية في دعم كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والتنموية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتفعيل مشاركتهم في كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث لاسيما أن النشء والشباب تمثل الشريحة الغالبة في المجتمع الأمر الذي يسهم في تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التي نأملها جميعا.