السلطات الفرنسية والبريطانية تعترض قاربين يحملان 18 مهاجرًا

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اعترضت السلطات البحرية الفرنسية والبريطانية قاربين يحملان نحو 18 مهاجرًا غير شرعي أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإنجليزية .

وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء ، أن رجال الدرك الفرنسيين عثروا على تسعة مهاجرين يستقلون قارب صيد رصدته عبّارة بريطانية على بعد ثمانية كيلومترات قبالة دانكيرك ، بحسب ما ذكرت السلطات البحرية الفرنسية في بيان.

وبعد نحو 50 دقيقة تمكن عناصر من منظمة "اران الآي"الخيرية البريطانية من إنقاذ قارب ثان كان على بعد حوالى 13 كلم من ميناء دوفر البريطاني.

ويزداد بشكل كبير عدد المهاجرين الذي يحاولون عبور المانش من فرنسا منذ أكتوبر رغم الأمواج العاتية وانخفاض درجات الحرارة.

وخلال الأسبوعين الماضيين أنقذت السلطات البريطانية نحو 80 مهاجرا.