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قبيل انطلاق مشاورات السويد..

السفير ناصر حمدى يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية اليمنى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:42 م
السفير ناصر حمدى يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية اليمنى السفير ناصر حمدى سفير مصر لدى الرياض
كتب أحمد جمعة
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التقى السفير ناصر حمدي سفير مصر لدى الرياض وغير المقيم لدى الجمهورية اليمنية اليوم الثلاثاء مع خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، فضلاً عن التباحث بشأن أبرز المستجدات على الساحة اليمنية، ومسارات حل الأزمة قبل انطلاق المشاورات المقرر عقدها في السويد.

وأكد السفير ناصر حمدي على دعم مصر للحكومة الشرعية في البلاد، وضرورة العمل على حل الأزمة اليمنية على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحفظ أمن اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ويضع حداً للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.

ومن جانبه، عبّر الوزير اليماني عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للحكومة والشعب اليمني، ومثمناً العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع البلديّن الشقيقيّن.

 

 


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