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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:47 م
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السجن 3 سنوات لمتهمين زورا توكيل متوفى لأخذ تعويض من جهاز تنفيذ المشروعات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:05 م
السجن 3 سنوات لمتهمين زورا توكيل متوفى لأخذ تعويض من جهاز تنفيذ المشروعات أوراق مزورة - أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 3 سنوات لصحاب ومدير مدرسة خاصة، وإخصائى بهيئة التأمين الصحى، لاتهامهم بتزوير محرر رسمى، للحصول على تعويض من جهاز تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى. 
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكري ووليد أبو المعاطى، وسكرتارية محمد حمادة.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 29053 لسنة 2016 جنايات العجوزة، أن المتهمين "محسن.ع" 42 سنة ، صاحب ومدير مدرسة خاصة، و"عمر . ح" 42 سنة، أخصائى بالهيئة العامة للتامين الصحى، اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، هو توكيل خاص رقم 1080 ج لسنة 2016 مكتب توثيق نادى الزمالك، وذلك يحمل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحه مع علمه بتزويرها بأن مثلا أمامه وأمداه بالبيانات اللازمة، وقدم المتهم الثانى بطاقة رقم قومى لمتوفى يدعى عنتر عبد العزيز فريد، مدعيا أنها ملكه لتوثيق توكيلا لصالحه باستلام شيك قيمة التعويض المستحق للمتوفى من جهاز تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى والبالغ قيمته 646457 جنيها، فاثبتها الموظف حسن النيه واصدر توكيلا ووثقه بناءا على ذلك ومنحه للمتهمين فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة. 

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