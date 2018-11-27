السجن المشدد 10 سنوات لأب وأبنائه الثلاث لقتلهم مواطن بالمرج

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن بالمرج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "سيد أحمد، ومحمد أحمد، و علي أحمد، ووالدهم أحمد فؤاد" بقتل المجني عليه "محمد صبحي" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض ، أسلحة بيضاء، وما إن طفروا به، انهالوا عليه طعنا وضربا فأحدثوا إصابتة التي أودت بحياته.