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السجن المشدد 10 سنوات لأب وأبنائه الثلاث لقتلهم مواطن بالمرج

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:36 م
السجن المشدد 10 سنوات لأب وأبنائه الثلاث لقتلهم مواطن بالمرج حجز - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن بالمرج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة،  صدر  الحكم   برئاسة المستشار  محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة  سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "سيد أحمد، ومحمد أحمد، و علي أحمد، ووالدهم أحمد فؤاد"  بقتل المجني عليه "محمد صبحي" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض ، أسلحة بيضاء، وما إن طفروا به، انهالوا عليه طعنا وضربا فأحدثوا إصابتة التي أودت بحياته.
 
 
 

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