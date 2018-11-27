video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد لنجار مسلح وشقيقته بتهمة تجارة الهيروين فى عين شمس

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:05 م
السجن المشدد لنجار مسلح وشقيقته بتهمة تجارة الهيروين فى عين شمس هيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد على نجار مسلح وربة منزل 15 عاما لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس. 
 
البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة عين شمس، تفيد قيام كلا من "محمد. ع" 30 سنة، وشقيقته مروة، 25 ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة (الهيروين) ،  وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات ، فتم استصدار إذن مسبق لضبطهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، و تم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بتوزيع تجارتهم غير المشروعة بدائرة القسم، وبحوزتهم 450 حرام من مخدر الهيروين، معد ومجهز للبيع، فتم اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وبرر المتهمين ارتكاب الجريمة رغبة فى الكسب السريع ، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة عليهما.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 16 تاجر مخدرات بكفر شكر وبنها وقها بحملة أمنية بالقليوبية

الأمن العام يضبط 227 قطعة سلاح و291 قضية مخدرات

مكافحة المخدرات تضبط 69 كيلو حشيش وكيلو هيروين

اخبار الحوادث

محكمة الحنايات

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

ضبط شقيقان

السجن المشدد

عين شمس




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة