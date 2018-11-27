السجن المشدد لنجار مسلح وشقيقته بتهمة تجارة الهيروين فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد على نجار مسلح وربة منزل 15 عاما لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة عين شمس، تفيد قيام كلا من "محمد. ع" 30 سنة، وشقيقته مروة، 25 ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة (الهيروين) ، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات ، فتم استصدار إذن مسبق لضبطهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، و تم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بتوزيع تجارتهم غير المشروعة بدائرة القسم، وبحوزتهم 450 حرام من مخدر الهيروين، معد ومجهز للبيع، فتم اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وبرر المتهمين ارتكاب الجريمة رغبة فى الكسب السريع ، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة عليهما.