الرئيس الأمريكى يلمح لإنشاء شبكة إخبارية لمنافسة CNN

كتبت - سالى حسام

أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجدل باقتراحه إنشاء شبكة إخبارية جديدة لمواجهة شبكة CNN التى يتهمها بالتحيز ضده.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت قال ترامب "يجب أن نفعل شئ ما حيال هذا".

وقال ترامب فى تغريدة "بينما CNN فى حالة سيئة فى الولايات المتحدة بناء على معدلات المشاهدة فإنها خارج أمريكا بلا منافسة تقريبا، وفى جميع أنحاء العالم لدى CNN صوت قوى يصور أمريكا فى شكل سيئ ومزيف".

وأضاف "يجب فعل شئ، وهذا يتضمن إنشاء أمريكا لشبكة إخبارية خاصة بنا للعالم كله لنظهر للعالم صورتنا الحقيقية العظيمة".

وتأتى تصريحات ترامب بعد الأزمة الأخيرة مع الشبكة الإخبارية والتى وصلت لمشادة بينه وبين مراسلها جيم أكوستا، الذى تم سحب تصاريح عمله فى البيت الأبيض، قبل أن تتم إعادتها له بعدما رفعت CNN دعوى قضائية ضد ترامب تتهمه فيها بخرق المادة الأولى من الدستور الأمريكى التى تنص على حرية التعبير عن الرأى.

وبحسب الصحيفة، فأن الولايات المتحدة تمول برامج إخبارية عديدة وقنوات ومحطات إذاعية وتلفزيونية منها راديو Voice of America والذى يعد المصدر الإخبارى الرسمى غير العسكرى لأمريكا، وهناك أيضا تمويلات لوكالة Global Media.

وهذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها ترامب عن نواياه بإنشاء شبكة إخبارية جديدة ففى خلال حملته الانتخابية 2016 كانت تصاعدت أخبار عن خطط لإنشاء محطة تلفزيونية باسم Trump News فى حال عدم فوزه بالرئاسة لكن ترامب فاز بالانتخابات رغم التوقعات التى رجحت فوز هيلارى كلينتون.