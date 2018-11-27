"الدراسات الدبلوماسية المصرى" ينظم دورة لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب : أحمد جمعة

فى إطار علاقات التعاون بين وزارة الخارجية المصرية والمنظمات الدولية الأممية وذلك فى مجال التدريب ونقل الخبرات، افتتح يوم أول أمس الأحد، السفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية والسيد Kituyi Mukshia أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية الدورة التدريبية التى تنظمها المنظمة والمعهد الدبلوماسى المصرى لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، وذلك بالتنسيق مع بعثة مصر لدى منظمات الأمم المتحدة فى جنيف برئاسة السفير علاء يوسف وقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية.

هذا وتعقد هذه الدورة لمدة أسبوعين خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2018 والتى يشارك فيها 24 متدربا من 8 دول عربية شقيقة (البحرين والأردن وسلطة عمان والمغرب وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس ) بالإضافة إلى 8 متدربين من مصر، وذلك تحت عنوان "سياسات التنمية ودور التجارة العالمية والموارد المالية فى عالم العولمة" لتعريف المشاركين فى البرنامج التدريبى بقضايا التنمية فى الدول العربية وتحدياتها وكيفية التعامل معها من خلال تقديم محاضرات تفاعلية وتدريبات عملية بالاستعانة بنخبة من الخبراء الدوليين من منظمة UNCTAD واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا ، وكذلك خبراء اقتصاديين مصريين من مختلف المؤسسات الاقتصادية المصرية.

الجدير بالذكر ان اختيار مصر لاستضافة هذه الدورة خلال الأعوام 2018 و2020 و2022 يأتى فى إطار الجهود الاقتصادية التنموية المبذولة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن ثقل مصر السياسى والثقافى فى المنطقة ودرها التاريخى فى دعم منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وكذلك قضايا التنمية داخل منظمة الأمم المتحدة، كما أن عقد هذا الدورة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية سيتيح الفرصة للخبراء الوطنيين لاستعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعرض التقدم الذى تم تحقيقه فى هذا المجال.