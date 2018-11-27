الخارجية السعودية: الشراكة مع مصر ركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة

ريهام عبد الله

أكدت وزارة الخارجية السعودية، على أن العلاقات بين مصر والمملكة، ترتكز على التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة، إذ تحتفى الوزارة بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى لمصر.



الخارجية السعودية

وشددت وزراة الخارجية، أن الشراكة المصرية السعودية، هى ركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وفاعلة فى محاربة الإرهاب، وتعزز التضامن العربى والتنسيق المشترك.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن الشراكة بين البلدين، تتصدى للتدخلات فى الشأن العربى، ومتوافقة تجاه القضايا العربية والإقليمية، مع وجود تعاون وثيق لتعزيز التنمية الاقتصادية